Onderzoeksraad bekijkt veiligheid spoorovergangen

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid zal bekijken of er meer onderzoek nodig is naar de veiligheid van spoorovergangen zonder bewaking. Aanleiding is de botsing tussen een trein en een auto maandag in Harlingen. Daarbij kwamen een 31-jarige vader en zijn zoontje van drie om het leven. De onderzoeksraad wil bekijken of een breder onderzoek kon leiden tot nieuwe inzichten en aanbevelingen om de veiligheid te verbeteren. Over een aantal weken wordt duidelijk of dit onderzoek er komt.