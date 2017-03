Een heftig tractorongeluk en de MKZ-crisis, dat zijn de centrale thema's in de locatievoorstelling 'Koning van het Grasland', over een boerenechtpaar dat hun huwelijk probeert te redden ondanks elke tegenslag die op hun pad komt. Het toneelstuk zal dit voorjaar worden opgevoerd op verschillende plekken in Fryslân.

Omrop Fryslân gaat op bezoek bij vier van die boerderijen met de vraag: wat bezielt je om boer te zijn? Woensdag de tweede aflevering: de familie Bos in Bolsward.