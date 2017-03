Mooi weer op komst: tips voor hooikoorts

Wanneer begint het seizoen?

"Het seizoen gaat nu beginnen voor mensen met een boompollen-allergie, de graspollen komen later. Als het droger en warmer wordt en de pollen beginnen te bloeien en ze worden door de wind verspreid, dan kun je er flink last van hebben."

Wat is hooikoorts?

"Het slijmvlies reageert op heftige prikkels, zoals bijvoorbeeld ammoniak. Bij een allergie reageert het slijmvlies ook heftig op normale prikkels, als een soort van overreactie. Het is een soort ontsteking, het slijmvlies gaat zwellen en vocht produceren, de neus gaat dicht en de ogen jeuken en zelfs de longen kunnen dicht gaan zitten. Als alles dicht zit, kun je het flink benauwd krijgen. Dat kost veel energie en daar word je moe van."

Wat is er aan te doen?

De symptomen van hooikoorts zijn met medicijnen te behandelen. "Zoals een ontstekingsremmende neusspray en anti-allergietableten, maar beter is het om vantevoren in overleg met de arts een plan te bedenken om te voorkomen dat de symptomen heftig worden. Op een pollenradar kun je zien wanneer er veel pollen in de lucht zijn. Het is verstandiger om dan niet op het warmste moment van de dag zonder zonnebril naar buiten te gaan. Je kunt ook vaseline in je neus smeren zodat de pollen voorin blijven hangen en minder over het slijmvlies worden verspreid."