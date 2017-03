Nij Smellinghe scant medicijnen aan bed voor het uitdelen

Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten wil het aantal fouten dat wordt gemaakt bij het uitdelen van medicijnen aanpakken, door alle pillen bij het bed voortaan eerst te scannen. Daarvoor schaft het ziekenhuis een nieuw geautomatiseerd systeem aan, met de naam 'MedEye'. Nij Smellinghe is het tweede ziekenhuis in Nederland dat het systeem gebruikt. Het uitdelen van verkeerde medicijnen kan grote gevolgen hebben en is een van de grootste risico's als een patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis.