Automobilist komt om bij botsing mei vrachtauto

Bij een ernstig ongeluk op de Lauwersseewei tussen Aldtsjerk en Burdaard is woensdag een automobilist om het leven gekomen. Bij het ongeluk was ook een vrachtauto betrokken die beladen was met puin. De vrachtwagen is gekanteld en ligt dwars op de weg.

De chauffeur van de vrachtauto is niet gewond geraakt. De weg is in beide richtingen afgesloten. De politie doet eerst onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Daarna moeten beide voertuigen van de weg worden gehaald. Ook ligt er nog veel puin op de weg.