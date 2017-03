Minder koninklijke onderscheidingen in Fryslân uitgedeeld

Het aantal koninklijke onderscheidingen dat in Fryslân wordt uitgedeeld, neemt de laatste drie jaar flink af. Dat blijkt uit een telling van de provincie. Vorig jaar werden in onze provincie 131 koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Over heel 2013 waren dat nog ruim 100 meer. Wat de oorzaak voor de daling is, kan de provincie niet zeggen. Opvallend is wel dat er zo langzamerhand meer evenwicht komt tussen mannen en vrouwen, al krijgen mannen nog meer dan twee keer zo vaak een koninklijke onderscheiding dan vrouwen.