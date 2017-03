Spotters spotten bij Frisian Flag

Een van die spotters is Johan de Reuver uit Elburg in Gelderland. Hij staat met zijn koptelefoon op te luisteren naar de scanner. Daarop hoort hij de verkeerstoren en de piloten met elkaar praten. Hij heeft er twee dagen voor uitgetrokken om de straaljagers in Leeuwarden op de foto te zetten. Van oorsprong is hij een treinspotter, de vliegtuigen kwamen later. “Afgelopen jaar ben ik hier ook met deze NAVO-oefening geweest en nu weer. Wat mij altijd verbaast, is dat zo’n Eagle (Amerikaanske F-15) 30 ton weegt. En dat gaat gewoon zomaar de lucht in. En dan ook nog zo snel. Ja, schitterend”, vindt hij.

Een eindje verderop staan Roy Weijls en Nicole Meijer, een stelletje. Ze zijn vanuit Gelderland naar Leeuwarden gereden om foto’s te maken. Ze hebben elkaar niet leren kennen door het spotten. “Het is eigenlijk al een voorliefde van mij, samen met mijn broer. En vorig jaar zijn we samen bij de Luchtmachtdagen geweest, dus ik denk dat het daar voor haar een beetje ontstaan is. Het is gewoon prachtig om te zien dat dat soort machines de lucht in gaan. En volgens mij als kind, tenminste als jongen, wil je allemaal piloot of brandweerman worden. Mijn ouders hebben mij ooit meegenomen toen ik 12 was, en zo is het eigenlijk ontstaan”, zegt Roy.

Zijn vriendin heeft bijna als enige vrouw een camera in de handen. “Ja klopt, ik vind fotograferen heel erg leuk. Mijn vriend heeft mij eigenlijk een beetje aangestoken met het virus”, zegt Nicole. Maar wat is het mooiste? “Nou, als ‘ie er goed opstaat kan ik daar heel erg van genieten!”

Naast Roy en Nicole staat Luuk Huisman uit Groningen met een enorme lens op zijn camera. Zou zo’n lens duur zijn? “Nou, dat valt mee. Ik denk alles bij elkaar duizend euro ongeveer.” Maar wat vindt Luuk nu zo mooi aan het spotten van de lawaaibakken? “De diverse toestellen en dit mooie weer. Ja, je moet ervan houden hè”, zegt hij.

Maar niet alleen de straaljagers vindt hij mooi. Ook de burgerluchtvaart vindt hij mooi, maar als hij toch een keuze moet maken uit de vliegtuigen van vandaag: “Ja, dan vind ik de F-15 toch wel het mooist. Dat is voor vandaag de favoriet.”

Maar ach, heb je voor het spotten van vliegtuigen eigenlijk altijd een lens nodig of kun je ook gewoon met je ogen naar de vliegtuigen kijken? Als het aan de kleine Jürgen Beeuwsaert ligt wel. Hij is met zijn oppas bij het vliegveld. “Ik vind het heel mooi. Papa heeft wel een hele grote lens, maar ik niet. Maar die ga ik later, als ik groot ben, wel kopen.” Het lawaai vindt hij het mooiste, maar hij heeft wel oorkleppen op.

De vliegtuigen zijn tot en met 7 april in Leeuwarden te zien. Daarna vliegen ze weer terug naar hun thuisbasis.