Harkemase Boys moet één punt inleveren

Harkemase Boys krijgt één punt in mindering. Dat heeft de licentiecommissie van de KNVB besloten. Met dertien andere clubs uit de tweede en derde divisie had Harkemase Boys niet voldaan aan het aantal contractspelers. De strafeis was drie punten aftrek. Die straf vonden de veertien clubs onacceptabel. Op de laatste bondsvergadering is besloten dat het systeem volgend seizoen veel minder zwaar wordt. Het is nu de vraag of de clubs akkoord gaan met de mildere straf. In beroep bij de KNVB kan niet meer, de gang naar de burgerrechter kan wel.