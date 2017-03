Opera over Mata Hari komt uit Haarlem

In Haarlem wordt de laatste hand gelegd aan een opera over de Leeuwarder meesterspion Mata Hari. Op 15 oktober is het 100 jaar geleden dat ze geëxecuteerd werd in Frankrijk voor hoogverraad. Het was voor regisseur Xandra Mizée aanleiding om een opera te schrijven. Al sinds ze een jong meisje was is ze onder de indruk van Mata Hari. Met name dat het haar als vrouw gelukt is om haar leven in eigen hand te nemen op het moment dat ze zonder geld zat. Ze werkte zich als danseres op in de kunstwereld van Parijs en werd wereldberoemd.