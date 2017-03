Meer onderzoek naar opwaarderen vaarweg Terherne

Bijna 1500 mensen hebben een petitie ondertekend tegen de aanpassing van de vaarweg bij Terherne. De petitie is woensdagochtend overhandigd aan Provinciale Staten. De provincie heeft plannen om de vaarweg naar Heerenveen op te waarderen. Het moet dan geschikt gemaakt worden voor langere schepen. De route gaat langs Terherne. De dorpsbewoners zijn furieus tegen de plannen. Het is onveilig voor de mensen op het water en bovendien is er grote kans op schade aan de oevers. Plaatselijk belang wil dan ook dat er meer onderzoek komt.