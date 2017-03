Royal A-ware breidt kaasmakerij in Heerrenveen uit

Twee jaar geleden is de kaasmakerij begonnen. "We kunnen deze stap nu al zetten omdat de vraag van onze klanten naar premium Hollandse kazen en kaasspecialiteiten groeit. Niet alleen in Nederland en Europa, maar ook daarbuiten," vertelt Klaas de Jong van het bedrijf.

Bij de bouw is toen al rekening gehouden met de mogelijkheid om de productiecapaciteit uit te breiden. Het wordt zo gemaakt dat veel verschillende recepten en vormen gemaakt kunnen worden. De kaasspecialiteitenproductie wordt waarschijnlijk eind 2018 in gebruik genomen. Tot die tijd zijn kaasmakers bezig om apparatuur te ontwikkelen en te integreren in de fabriek.