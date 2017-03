IJzerflechters Centrale As krijgen geld

De provincie gaat er vanuit dat de onderbetaalde ijzervlechters van de Centrale As in mei hun geld krijgen. Dat zei gedeputeerde Michiel Schrier woensdagochtend na vragen van de PvdA. In mei is het onderzoek van de aannemers klaar. De PvdA vindt mei te laat. De partij wil dat de bouwvakkers eerder hun beloning krijgen.

Gedeputeerde Schier vindt mei wel akseptabel. Hij zegt dat er een balans tussen 'snelheid en zorgvuldigheid' moet zijn. Volgens Schrier wordt de beloning van 62 ijzervlechters nader onderzocht.