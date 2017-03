Theo van Doesburg centraal in nieuwe expositie in Dr8888

Het is de tweede tentoonstelling over De Stijl in Drachten in het kader van de landelijke viering van 100 jaar De Stijl. De tentoonstelling is tot en met 25 juni te zien.

Van Doesburg-Rinsemahuis

In juni gaat ook het Van Doesburg-Rinsemahuis open, met meubels en werk van Thijs Rinsema en ontwerpen van Theo van Doesburg. Laatstgenoemde maakte het kleurontwerp in Drachten voor 16 middenstandswoningen in 1921. In het Van Doesburg-Rinsemahuis kunnen bezoekers een driedimensionaal Stijlschilderij beleven.