Harry Balgobind (1955) uit Drachten is woensdag door commissaris Arno Brok beëdigd tot lid van Provinciale Staten voor de fractie van de PvdA. Balgobind was al actief als commissielid voor deze statenfractie. In zijn woongemeente is hij ook actief in de lokale politiek en heeft hij verschillende bestuursfuncties.

Balgobind volgt Marja van der Meer op die per 1 mei griffier bij de gemeente Schiermonnikoog wordt.