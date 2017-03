Onderzoek naar samenvoegen scholen in drie gemeenten

De mogelijkheden worden onderzocht om openbare en bijzondere basisscholen in Opsterland, Oost- en Weststellingwerf samen te voegen. Zo wordt ingespeeld op nieuwe regels van financiële toeslagen voor kleine scholen en het dalende aantal leerlingen.

De afgelopen tien jaar is het aantal leerlingen in de drie gemeenten met 1.500 gedaald. Voor de komende jaren wordt een daling van nog eens 800 leerlingen verwacht. In 2020 zouden er dan nog 6.000 leerlingen zijn. De plannen houden in dat sommige scholen mogelik verdwijnen.