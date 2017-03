Vandaag actiedag hongersnood Afrika

Terwijl wij volop te eten en drinken hebben is de situatie in een groot deel van Afrika totaal anders. Door extreme droogte hebben mensen daar bijna niks en sterven ze van de honger. Om aandacht te vragen voor deze ramp en om geld binnen te halen is het vandaag actiedag voor Giro 555. In het actiecentrum van Beeld en Geluid in Hilversum zijn de hele dag artiesten en bekende Nederlanders aanwezig om op te treden.