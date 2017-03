Fries op politieke agenda in Berlijn

Het Duitse parlement heeft een adviescommissie voor de kleine Friese minderheden in Duitsland. Dat is op bijzonder, want de Nederlandse Tweede Kamer heeft dat niet. Die adviescommissie vergadert minstens een keer per jaar en deze keer wilden ze er graag Friezen uit Nederland bij hebben. De avond was niet in de Bundestag, mar in het gebouw van deelstaat Sleeswijk-Holstein in Berlijn, dichtbij de bekende Potsdamer Platz.