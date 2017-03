Tijdelijk restaurant Heerenveen om meningen te peilen

Stel je bent burgemeester van een middelgrote Friese gemeente en je wilt weten hoe de inwoners over een bepaald onderwerp denken. Dan kun je afwachten tot die inwoners inspreken bij een raadsvergadering, je kunt een inloopavond organiseren, maar burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen doet het net even anders. Hij opent woensdagmiddag een tijdelijk restaurant. Daar wil hij mensen ontvangen die een mening hebben over de komst van een nieuw Van der Valk hotel in Heerenveen.