"GroenLinks moet niet te veel water bij de wijn doen"

Als GroenLinks belangrijke punten in het nieuwe kabinet niet voor elkaar kan krijgen, moet de partij niet meedoen. Dat zei Retze van der Honing, fractievoorzitter van GroenLinks in Provinciale Staten. Hij was dinsdag te gast in het politiek programma It Polytburo op Omrop Fryslân Televisie.

GroenLinks onderhandelt met VVD, CDA en D66 over een nieuwe regering. In de formatie wil vooral D66 graag dat GroenLinks meedoet. De kans is groot dat GroenLinks het hoofd in de strop steekt, zo gaf Van der Honing toe.