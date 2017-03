Luciano Slagveer vertrekt na dit seizoen bij Sportclub Heerenveen. De club maakt geen gebruik van de optie in zijn contract. Ook de optie in het contract van Lucas Bijker wordt niet gebruikt, al wil Heerenveen wel in gesprek met de speler over een nieuw contract. Hetzelfde geld voor Doke Schmidt.

Er komen ook gesprekken met beloftespelers Jordy Bruijn, Joris Voest en Rannick Schoop. Willem Huizing heeft van de clubleiding te horen gekregen dat hij een nieuwe club mag zoeken.