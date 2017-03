Museum voor bijna verdwenen bewegingen

Nettenboeten, wilgentenen vlechten, maaien met een zeis, de was doen op een wasbord of koeien melken zijn bewegingen die niet vaak meer worden gezien. Het zijn zogenaamde 'bijna vergeten bewegingen', die in een speciaal digitaal museum moeten worden opgeslagen, zo is het plan van Simon Tijsma van de provincie en Tim Laning van Grendel Games.