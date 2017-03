Grou kan verzakte huizen Noorderdwarsstraat aanpakke

De Provincie Fryslân, woningbouwcorporatie Elkien en de gemeente Leeuwarden steken geld in het opknappen van de Noorderdwarsstraat in Grou. In de straat zijn problemen met funderingen en verzakkingen. Achttien woningen moeten herbouwd worden.

Woningbouwcorporatie Elkien maakt zo'n 9 ton vrij om de waardedaling van de woningen te compenseren. De gemeente Leeuwarden betaalt 203.000 euro aan de sloop- en herstructureringskosten voor de Noorderdwarsstraat, en de provincie maximaal 160.000 euro voor het opknappen van de straat.