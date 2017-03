Derde inbraak in een jaar bij korfbalvereniging Leonidas

Voor de derde keer in een jaar tijd is er ingebroken in de kantine van korfbalvereniging Leonidas in Noordwolde. Dat gebeurde maandagnacht. Net als de vorige keren werd er een raam opgengebroken in de keuken om binnen te komen. Het hele gebouw is doorzocht en al het snoep is gestolen. Een jaar geleden werd de hele voorraad frisdrank en bier meegenomen.

Ook bij voetbalclub Olyphia in Noordwolde was er een inbraak. Twee buitenbergingen werden met een koevoet opengebroken. Het is niet bekend of er ook wat is gestolen.