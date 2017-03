Bijna 40 kandidaten voor burgemeesterspost Weststellingwerf

Er zijn 37 mensen die burgemeester in Weststellingwerf willen worden, als opvolger van Gerard van Klaveren. Die houdt per 1 juli op. Van de sollicitanten zijn er negen vrouw. Meer dan de helft van de gegadigden is tussen de vijftig en de zestig. Het zijn vooral VVD-leden (8) en leden van GroenLinks (7) die hebben gesolliciteerd. Commissaris van de Koning Arno Brok maakt een selectie uit de sollicitanten en bespreekt die met een delegatie van de gemeenteraad. De raad beslist uiteindelijk wie de nieuwe burgemeester wordt.