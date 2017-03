Man uit Oentsjerk krijgt werkstraf voor kinderporno

Een man uit Oentsjerk is veroordeeld tot 150 uur werkstraf en een half jaar voorwaardelijke celstraf, omdat hij kinderporno heeft gemaakt. De man heeft tussen 2005 en 2011 meerdere keren foto's gemaakt van jonge meisjes die bij hem over de vloer kwamen. Bij het vonnis is er rekening mee gehouden dat de man de meisjes niet heeft gedwongen en hij de foto's niet heeft verspreid.