De 38-jarige Slot heeft bij Cambuur samen met Sipke Hulshoff de leiding over het eerste elftal. De twee assistenten hebben in oktober de taak overgenomen van Rob Maas, nadat die werd ontslagen. Ze kregen in januari te horen dat ze tot aan het einde van het seizoen verantwoordelijk blijven voor het eerste elftal. Slot heeft een contract van drie jaar getekend bij AZ.