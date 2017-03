Theehuis Grou krijgt tijdelijk onderkomen op het water

Het afgebrande Theehuis in Grou krijgt een tijdelijk onderkomen. Het gaat om een drijvend paviljoen op het water voor het oude pand. Het nieuwe onderkomen gaat 15 april open en is bedoeld om de eigenaars en hun personeel de zomer door te helpen. Doel is dat er in 2018 een nieuw Theehuis wordt neergezet op de plek van het oude. Hoe dat er precies uit komt te zien is nog onduidelijk. Ook is het nog niet zeker wanneer er wordt begonnen met de bouw.