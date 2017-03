D66 wil speciaal tarief openbaar vervoer voor scholieren

Scholieren moeten voor een speciale prijs met het openbaar vervoer kunnen reizen. Dat vindt D66 in de Provinciale Staten. Volgens de partij zijn de kosten flink gestegen en zijn er verschillen in waar je in Fryslân met de bus of trein reist. In het westelijk deel van de provincie zijn de abonnementen afgeschaft en kan er alleen nog met de OV-chipkaart worden gereisd. Dat is wel veel duurder. In andere provincies werken ze wel met een speciaal tarief voor scholieren. Dat zou ook in Fryslân moeten, zegt D66.