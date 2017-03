Stichting neemt kerken Koarnjum en Jelsum over

De stichting Alde Fryske Tsjerken neemt de kerkgebouwen van Koarnjum en Jelsum over van de hervormde gemeente Britsum-Koarnjum-Jelsum. De stichting krijgt er ook land bij, zodat de gebouwen in stand kunnen worden gehouden. De romaanse Sint Genovevakerk van Jelsum stamt uit de twaalfde eeuw. De Sint Nicolaaskerk van Koarnjum werd in de 19e eeuw gebouwd, als vervanging van een gebouw uit de vroege middeleeuwen. Na de overdracht aan de stichting Alde Fryske Tsjerken komen de gebouwen bij één plaatselijke commissie in beheer.