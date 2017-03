Chinees partnerbedrijf Friesland Campina in de problemen

Een Chinees partnerbedrijf van zuivelconcern Friesland Campina kampt met grote problemen. Huishan Dairy is financiële verplichtingen niet nagekomen en de topbestuurder van financiën is spoorloos. De beurswaarde van het bedrijf is ook nog eens grotendeels weg. Huishan heeft een joint venture met Friesland Campina voor de productie en verkoop van babyvoeding in China. Friesland Campina houdt de situatie scherp in de gaten. Als het nodig is, komt het bedrijf in actie om de activiteiten op de Chinese markt te beschermen.