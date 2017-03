Honden en katten in het verzorgingshuis

Het zorgt vaak voor veel verdriet: wanneer mensen naar een verzorgingshuis moeten en de hond of kat kan niet mee. Want beesten geven gezelligheid en als ze er niet meer zijn, is dat een gemis. Zorggroep Meriant in Heerenveen wil daar wat aan doen. Met het stabijprojekt koppelen ze mensen met hun hond of kat aan ouderen die in een verzorgingshuis wonen. Er zijn al meer dan 20 vrijwilligers die met hond langskomen. In Wolvega is één vrijwilliger met een kat.