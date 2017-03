Politie houdt man aan voor bedreiging

De politie heeft ergens in Fryslân een man aangehouden vanwege dreigementen in de richting van een school in Spijkenisse. De politie had een melding gekregen dat de man mogelijk naar de school zou gaan en dat hij misschien een wapen bij zich had. De verdachte heeft een kind op die school. De school is even dicht geweest voor buitenstaanders en was alleen toegankelijk voor vaders en moeders die hun kind wilden ophalen. Nu de man vastzit is de dreiging voorbij. De verdachte wordt gehoord en de politie praat ook met andere betrokkenen.