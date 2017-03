Grensrechter Zeinstra gaat naar WK under 20 in Zuid-Korea

Ook komend weekend staat er een mooie wedstrijd op het programma voor Zeinstra. Hij is grensrechter bij de klassieker tussen Ajax en Feyenoord, de bovenste twee clubs in de eredivisie.

Het WK under 20 in Zuid-Korea is voor het team van Kuipers een uitstekende kans om zich te laten zien voor volgend jaar, wanneer het WK in Rusland op het programma staat. Meerdere goede scheidsrechters komen namelijk in actie in Zuid-Korea. Bovendien kan er worden geoefend met de videoscheidsrechter, wat ook weer belangrijk kan zijn voor het 'grote' WK in 2018.