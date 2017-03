Het werk aan de Klaarkampsterbrug over de Dokkumer Ie bij Sibrandahûs duurt langer dan verwacht. In alle gevallen kan de brug tot 1 april niet open voor scheepvaartverkeer. Auto's kunnen wel gewoon over de brug rijden. Het werk had vorige week al klaar moeten zijn. De vertraging is ontstaan doordat het systeem dat de brug opendraait niet goed afgesteld is. De aannemer zoekt naar een oplossing.