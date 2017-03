Aan de Smeetsmastins in Leeuwarden is dinsdag een auto te water geraakt. De twee inzittenden konden er door omstanders worden uitgehaald. Ze worden volgens de politie op de plaats van het ongeluk gecontroleerd door ambulancepersoneel. In eerste instantie was er ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon weer worden afgezegd. Hoe de auto in het water kon belanden, is nog niet bekend.