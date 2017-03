Juwelier Zeilstra heeft het nog steeds druk met zomertijd

Zo nu en dan is het weleens moeilijk. "Sommige horloges zijn technisch wat ingewikkelder. Dan moet je even gebruikmaken van de kennis en de training die je hebt gehad en dan lukt het uiteindelijk wel", zo vertelt Zeilstra. Zelfs hij kan niet altijd zonder handleiding. "Bij die technische horloges zitten hele boekwerken en omdat je het niet zo vaak in het jaar doet, moet het boekje er elke keer wel weer even bij."

De zomer- en wintertijd leveren Zeilstra extra drukte op en hoeven wat hem betreft niet te worden afgeschaft. "De eerste twee weken erna zijn gewoon drukker met service aan horloges. Elke euro is welkom, dus van mij mag het wel zo blijven."