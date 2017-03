Extra verkeerscontroles op de A7

Politie, Openbaar Ministerie en Rijkswaterstaat zullen het komende halfjaar extra controleren op de A7. Thema van de actie is 'aandacht op de weg'. Volgens de politie gebeuren er veel ongelukken op de A7 die veroorzaakt worden doordat bestuurders afgeleid worden. Met name het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur zal aangepakt worden. De politie zal in opvallende en niet-opvallende auto's controleren en zet bovendien motorrijders, laserguns en radarapparatuur in.