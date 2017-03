Blaffende hond voorkomt inbraak in Leeuwarden

Een blaffende hond kon maandagnacht voorkomen dat er werd ingebroken in een woning aan het Molenpad in Leeuwarden. De inbrekers vluchtten, toen de hond aansloeg. Bij woningen aan Achter de Hoven en de J.W. Frisostraat werd geprobeerd de voordeur open te breken. Aan de Monsmastate wilden inbrekers via de achterdeur in huis komen, maar dat mislukte ook. Getuigen zagen in de Monsmastate twee jongens wegrennen.