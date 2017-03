Musea Heerenveen willen meer cultuurbudget gemeente

Wanneer de steun beperkt blijft tot 30.000 euro is de kans aanwezig dat het museum over twee jaar moet sluiten.

Directeur Linda Trip van Museum Heerenveen pleit ook voor een groter cultuurbudget. Door de cultuurpot van de gemeente te verhogen naar 75.000 euro kunnen volgens haar veel problemen opgelost worden. Nu het na de economische crisis van de afgelopen jaren ook in Heerenveen weer beter gaat, wordt het tijd dat de culturele sector een deel van de bezuinigingen terugkrijgt, zo is Trip van mening.

Domela Nieuwenhuis Museum

Perspectief voor Museum Heerenveen is ook heel belangrijk voor het Domela Nieuwenhuis Museum, dat bij Museum Heerenveen ondergebracht is. Wanneer dat laatste museum dichtgaat, is de kans groot dat de Domela Nieuwenhuisverzameling uit Fryslân ferdwijnt, zegt historicus Johan Frieswijk. Hij noemt dat eeuwig zonde, want de sociale geschiedenis van Domela Nieuwenhuis - ook wel bekend als 'onze verlosser' - hoort bij Heeerenveen.

Het eerdere kiesdistrict Schoterland - met Heerenveen als grootste kern - was aan het einde van de 19e eeuw de eerste van heel Nederland die een socialist naar de Tweede Kamer stuurde. Domela Nieuwenhuis kwam op voor de arme veenarbeiders in de Friese Zuidoosthoek. Zijn museum hoort daarom in Heerenveen en moet niet naar Amsterdam of in het depot verdwijnen, zo is de mening van Frieswijk. Het Domela Nieuwenhuis Museum is begonnen met een online-petitie voor het behoud van het museum.

Nieuwe cultuurnota

Er werd ook ingesproken door het Oranjewoud Festival, Werkgroep Oud-Heerenveen en Stichting Tijd van de ecokathedraal van Louis le Roy. Verschillende insprekers beklemtoonden het grote belang dat Museum Heerenveen heeft.

Donderdag wordt er verder gepraat over de nieuwe cultuurnota. Dan wordt ook duidelijk of de politieke partijen wat doen met alle kritiek en suggesties van de insprekers. Het besluit over de nieuwe nota - en dus ook de toekomst van Museum Heerenveen - valt op 10 april.