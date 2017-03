Persoonlijke eigendommen van Mata Hari onder de hamer

Portret van Mata Hari

Johan bracht het hoogste bod uit op een schilderij van Mata Hari en mag het portret dus mee naar huis nemen. "Ik vond hem heel mooi en er zit ook een stuk geschiedenis aan vast. De kwaliteit van het werk is niet heel goed, het is van papier en het is ook niet goed ingelijst geweest, maar ik ben er heel blij mee." Het schilderij is waarschijnlijk gemaakt door Rudeaux kort voor haar executie. "Dat was mogelijk haar minnaar. Bijzonder is dat dit volgens mij het enige schilderij is dat van haar is gemaakt. Er waren wel tekeningen en foto's van haar, maar geen schilderijen. De liefde van de schilder voor Mata Hari blijkt uit het werk. Ik ga het nu in mijn woon- of slaapkamer hangen, puur uit liefhebberij."

Schrijven aan het bureau van Mata Hari

Harriët Jellema kocht het bureau Mata Hari voor een bedrag tussen de 200 en 300 euro.. "Ik was eigenlijk op zoek naar iets kleins van Mata Hari, haar visitekaartje. Maar haar bureau kwam eerst onder de hamer. Ik houd zelf erg van Fin De Siècle meubilair en toen niemand bood, heb ik dus maar een bod gedaan en dat pakte goed uit."