Boer Sijtsma: "Verschrikkelijk dat ongeluk op erf gebeurde "

Uitstapje naar de boer

De vader en zijn zoon maakten deel uit van een uitstapje om lammetjes te kijken bij de boer. De kinderen kwamen van de Prins Johan Frisoschool in Harlingen. Het jongetje zat op de kinderopvang die bij de school hoort. "Ze kwamen net bij ons vandaan. We kunnen nu alleen maar raden wat er gebeurd is. Misschien zaten de vader en het jongetje wel met elkaar te praten over hoe leuk ze het hadden gehad. We weten het niet, maar dit is verschrikkelijk, zo'n kindje met een heel leven nog voor zich, en zijn vader. Maar het ergste is het natuurlijk voor de nabestaanden. Ik vind het heel erg dat dit bij ons op het erf gebeurd is en we gaan er echt alles aan doen dat dit niet weer kan gebeuren."

Opgegroeid bij de spoorwegovergang

Sijtsma woont al zijn leven lang bij de spoorwegovergang. "Als je goed uitkijkt, dan kan er niets gebeuren. Wij zijn er mee opgegroeid. Wij kijken altijd naar de lampen en kijken uit voordat we oversteken. Het was vandaag helder weer, dus het zicht was goed."Er komen vaker mensen bij Sijtsma op het erf. "We hebben al vier keer eerder gezien dat het net, echt op het nippertje. goed ging. Dat wilden wij niet weer en daarom hebben we contact gezocht met ProRail om te zien of het ook anders kon."

Onderhandeling met ProRail

Sinds januari van dit jaar is Sijtsma met ProRail in onderhandeling voor een oplossing. "Dat was dus al voor het ongeval in februari op dezelfde plek. Het is nu alleen nog een kwestie van tijd voor het creëren van een veilige situatie," aldus Sijtsma. "ProRail heft liever op, dan dat ze extra moeten beveiligen. Komende zomer zouden we beginnen met een weg door het weiland naar de Ludingaweg. ProRail en ik willen er alles aan doen om te voorkomen dat dit ooit weer gebeurd."