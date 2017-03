Werkstraf voor Drogehamster die hulpverleners mishandelde

Ze wilden graag de bloedsuikerwaarden van de man weten. Die had xtc en speed gebruikt en was na het drinken van een glas limonade helemaal doorgeslagen. Hij dacht namelijk dat hier GHB aan was toegevoegd.

Wapen afpakken

De man het dienstwapen van een agente af te pakken, en haalde een van de ambulancebroeders onderuit. ook bedreigde hij hen met de dood. De rechter nam het de man kwalijk dat hij pas op de zitting zijn excuses aanbood aan de hulpverleners.