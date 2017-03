Muzikale studenten toeteren en strijken in Idskenhuizen

De veertig meest muzikale studenten van Nederland vind je tegenwoordig in Idskenhuizen. Ze vormen het Nederlands Studenten Kamerorkest dat deze week in het dorp repeteert voor een serie concerten die vanaf 4 april in het hele land worden gehouden. De accommodatie van zeilschool Neptunus is deze week het domicilie en het dorpshuis het repetitielokaal. Het orkest speelt in de concertreeks onder meer de eerste symfonie van Bizet.