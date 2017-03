Skûtsje De Noarderling vaart weer in het water van Dokkum

Skûtsje De Noarderling is definitief terug in Dokkum. Het skûtsje is gekocht door een speciale opgerichte stichting. Die heeft het gevaarte nu teruggebracht naar de plek waar het in 1907 werd gebouwd. De koop van De Noarderling is financieel gesteund door de gemeente Dongeradeel, provincie Fryslân, locale bedrijven en particulieren. Het is de bedoeling dat de verhuur van het skûtsje de verdere kosten dekt. De Noarderling wordt gebruikt voor zeilarrangementen en promotie-acties, en wordt daarnaast ook zo vaak mogelijk opengesteld voor publiek.