Slachtoffers ongeluk in Harlingen zijn vader en zoontje

Maatregelen

De auto is eind van de middag afgevoerd en wordt verder onderzocht. Burgemeester Sluiter heeft opdracht gegeven extra borden te plaatsen bij de overgang. "Ik heb bij ProRail aangedrongen dat deze overgang spoedig wordt aangepakt. De overweg nu sluiten is helaas geen optie omdat het de enige toegangsweg naar de boerderij is. Tot er een nieuwe route is, moeten we alles op alles stellen dat hier geen ongelukken meer plaatsvinden." Het treinverkeer is nog niet op gang.