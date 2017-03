Scheepslift Lauwersoog populair bij vissers en offshore

De nieuwe scheepslift in Lauwersoog is een schot in de roos. De lift is veertig meter hoog en daarmee de grootste in heel Noord-Europa. De lift is daarom enorm populair bij vissers en exploitanten van windmolenparken op zee. Het enorme apparaat, dat ruim 240 ton kan tillen, wordt veel meer gebruikt dan eerder verwacht. Tot grote blijdschap van eigenaar Albert Keizer van Next Generation Shiplift. Eerder werden schepen voor reparatie en onderhoud naar een drijvend dok in Lauwersoog gebracht.