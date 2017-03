Twaalf jaar geëist voor hoofdverdachte in witwaszaak Arville

Tegen de 50-jarige hoofdverdachte uit Leeuwarden is 12 jaar celstraf geëist in de zaak Arville. Hij wordt beschuldigd van het witwassen van geld, handel in drugs en wapenbezit. Tegen zijn 54-jarige vrouw is 4 jaar celstraf geëist voor medeplichtigheid. In mei 2014 zijn ze aangehouden en zijn miljoenen euro's in beslag genomen. Er is nog een derde verdachte, een 37-jarige man uit Leeuwarden. Hij staat woensdag voor de rechter. Die zaak is met extra veiligheidsmaatregelen achter gesloten deuren in Amsterdam.