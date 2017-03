Roel Sluiter: "Ernstig spoorwegongeluk"

"Een ernstig spoorwegongeluk, waarbij een personenauto gegrepen werd door een trein en waarbij, heel akelig, een groep 4-, 5-jarigen was," zei burgemeester Roel Sluiter uit Harlingen bij de persconferentie in zijn gemeente na het ongeluk bij de spoorwegovergang waar maandag twee mensen zij omgekomen. "Met vrijwel volledige zekerheid kunnen we zeggen dat er twee slachtoffers zijn te betreuren. Over de identiteit kunnen we nog niets zeggen, want de familie is nog niet volledig ingelicht."