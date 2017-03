Cel voor frauderende oud-medewerker van CJIB

Een oud-medewerker van het Centraal Justitieel Incassobureau in Leeuwarden heeft twee weken voorwaardelijke celstraf gekregen voor fraude. De man had een formulier van het CJIB bewerkt, zodat het leek dat een boete, die hij had gekregen voor onverzekerd rijden, zou zijn vernietigd. De man zegt zelf dat hij het in een 'vlaag van verstandsverbijstering' heeft gedaan. De vervalsing heeft grote gevolgen: de man raakte zijn baan kwijt en zit nu in de bijstand. Omdat hij geen verklaring van goed gedrag kan krijgen, kan hij geen werk meer krijgen.