Terschellinger post volledig uitstootvrij bezorgd

Terschelling is het eerste eiland waar bezorgers 100 procent uitstootvrij bezorgen. De elektrische bestelauto komt dinsdag aan op het eiland. Daarmee worden alle postwagens op Terschelling vervangen. PostNL vervangt een voor een op alle vijf Waddeneilanden de dieselauto's voor elektrische auto's, scooters en fietsen. Post en pakketten worden daarmee enkel elektrisch op de fiets of met een auto bezorgd. Het is een volgende stap van PostNL om het werk duurzamer te maken. Schiermonnikoog, Ameland en Texel volgen in de komende maanden.